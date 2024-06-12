Новый мост, соединяющий улицы Раздольную и 1-ю Заречную должен появиться в 2026 году.

Новый мост, соединяющий улицы Раздольную и 1-ю Заречную должен появиться в 2026 году.

Губернатор Виталий Хоценко и глава компании «СтройТраст» Арман Акопян подписали соглашение по строительству платного моста протяженностью 1,2 км через Омь. Это произошло во время сегодняшнего открытия Ленинградского моста.

- Новые мосты не строились в Омске более 20 лет, - отметил Хоценко. – Пятый мост через Омь в черте города должен появиться в 2026 году. Его строительство позволит разгрузить Октябрьский мост и центральные улицы города от грузового транспорта, а также соединит северный промышленный узел Омска с восточным узлом города.

Напомним, что мост свяжет улицы Раздольную в Центральном округе и 1-ю Заречную в Октябрьском. Платным проезд будет не для всех. Инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, машин скорой помощи, пожарных и полиции. Проект обойдется в 1,6 млрд рублей.