Глава компании «СтройТраст» Арман Акопян предварительно заявил о сумме, равной одному литру бензина.

Глава компании «СтройТраст» Арман Акопян предварительно заявил о сумме, равной одному литру бензина.

Появились свежие подробности строительства платного моста через Омь, который свяжет улицу Раздольную за Амурским поселком и улицу 1-ю Заречную, недалеко от 10-летия Октября. Сооружение возведет в 2026 году компания «СтройТраст» Армана Акопана. Соответствующее концессионное соглашение с губернатором Виталием Хоценко инвестор подписал 12 июня.

По словам Армана Акопяна, по условиям договора компания профинансирует бОльшую часть проекта.

– Концессия уникальна для Российской Федерации тем, что государственного финансирования 20 %, а остальное – вложения инвестора. Дорожных концессий с такими условиями в России нет. Также мы первые в стране и по другим условиям: риск трафика тоже лежит на концессионере, то есть если трафика не будет, то ответственность понесем мы, – цитирует Армана Акопяна «СуперОмск».

Предварительно стоимость проезда будет равняться одному литру бензина.

– Стоимость на стадии начала проектирования – условно литр бензина. Если взять бесплатный маршрут, там затратная часть больше. Человек, который будет проезжать по этому мосту, будет экономить и время, и деньги, – подчеркнул Акопян.

При этом пунктов взимания платы устанавливать не планируется.

– Ни автоматов, ни шлагбаумов, ни пунктов взимания платы не будет, проезд будет по системе free-flow, то есть свободный поток. Есть установленные камеры, которые фиксируют проезд, а пользователи в приложении могут оплатить либо пополнить лицевой счет, – сказал инвестор.

Глава «СтройТраста» добавил, что для постоянных пользователей предусмотрят систему скидок. Уже известно, что для общественного транспорта и для служб быстрого реагирования проезд по мосту станет бесплатным.