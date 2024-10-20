С первой задачей предстоит справиться городской администрации, решение второй ляжет на подрядчика.

Появились некоторые детали предстоящей реконструкции моста у Телецентра. Как сообщал ранее «Омск-информ», перекрытие сооружения на ремонт ожидается не раньше середины, а то и конца ноября. Причина в том, что подрядчик, компания «СтройТраст», бросил основные силы на другой стратегический объект, реконструкцию бульвара Архитекторов.

Пока же под будущую реконструкцию сооружения очищают территорию от поросли деревьев, возводят строительный городок. Также готовятся техническая документация и проект организации дорожного движения на период перекрытия.

«Омск-информу» стали известны детали ремонта моста у Телецентра. Источник редакции называет две основные трудности этого процесса. С первой проблемой предстоит справляться мэрии Омска. Речь идет об организации движения большегрузного транспорта на период реконструкции. Одно решение департаментом транспорта уже найдено: планируется запретить проезд фур в дневное время.

– На мосту планируется принять такие решения, чтобы сделать его частичное перекрытие максимально удобным. Для движения транспорта на первое время оставят 4 полосы, – рассказал инсайдер «Омск-информа», знакомый с ситуацией. – Кроме того, предполагается запретить проезд по мосту грузового транспорта в дневное время. На самом деле предстоит большая работа настройки движения крупногабаритных машин по обходным путям, по проспекту Королева и улице Орджоникидзе.

Решение второй проблемы доверят подрядчику. Как оказалось, под мостом проходит магистральная теплотрасса. Предстоит построить новую.

– Контактная сеть будет сниматься. Основную сложность представляет то обстоятельство, что под мостом проходит магистральная теплотрасса. Ее отключат. Рядом построят новую, переключат. Затем старую сеть демонтируют, – пояснил анонимный собеседник.

Предполагается, что реконструкция моста у Телецентра за 2,8 млрд рублей продлится до 1 декабря 2026 года.