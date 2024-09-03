Эти работы, несмотря на жалобу конкурента, проведет фирма Армана Акопяна.

В конце августа омские власти заключили контракт с ООО «СтройТраст» на капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ (мост у Телецентра). Вчера, 2 сентября, документ опубликовали на портале «Госзакупки».

Ремонт планируется в три этапа до 1 декабря 2026 года. В рамках первого этапа подрядчик разработает документацию. Потом планируется замена опорных конструкций и швов, обновление дорожного полотна, ремонт пролетных строений, замена бордюров, перил и ограждений; монтаж архитектурной подсветки, строительство новых ливневок, расширение тротуаров и благоустройство прилегающей территории со стороны Левобережья.

За эти работы фирма Армана Акопяна получит более 2,7 млрд рублей.