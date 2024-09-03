Эти работы, несмотря на жалобу конкурента, проведет фирма Армана Акопяна.
В конце августа омские власти заключили контракт с ООО «СтройТраст» на капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ (мост у Телецентра). Вчера, 2 сентября, документ опубликовали на портале «Госзакупки».
Ремонт планируется в три этапа до 1 декабря 2026 года. В рамках первого этапа подрядчик разработает документацию. Потом планируется замена опорных конструкций и швов, обновление дорожного полотна, ремонт пролетных строений, замена бордюров, перил и ограждений; монтаж архитектурной подсветки, строительство новых ливневок, расширение тротуаров и благоустройство прилегающей территории со стороны Левобережья.
За эти работы фирма Армана Акопяна получит более 2,7 млрд рублей.
Напомним, итоги торгов на ремонт подвели еще 14 августа. Однако иногородняя фирма, не допущенная к конкурсной процедуре пожаловалась в УФАС. Антимонопольная служба приостановила заключение контракта, но позже отклонила жалобу.