Омск-Информ
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·Авто

Антимонопольная служба отклонила жалобы на итоги торгов.

Подрядная организация из Казани ООО «РусРемСтрой» не смогла оспорить результаты торгов по капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. Компания обращалась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство признало ее необоснованной.

Ранее сообщалось, что торги выиграла компания «СтройТраст». Заявку казанцев отклонили из-за отсутствия необходимого опыта. «РусРемСтрой» не предоставил исполненный договор ремонта автомобильной дороги Москва – Казань. Представители компании заявили о выполнении работ по договору субподряда.

Капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей.

·Авто

Антимонопольная служба отклонила жалобы на итоги торгов.

Подрядная организация из Казани ООО «РусРемСтрой» не смогла оспорить результаты торгов по капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. Компания обращалась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство признало ее необоснованной.

Ранее сообщалось, что торги выиграла компания «СтройТраст». Заявку казанцев отклонили из-за отсутствия необходимого опыта. «РусРемСтрой» не предоставил исполненный договор ремонта автомобильной дороги Москва – Казань. Представители компании заявили о выполнении работ по договору субподряда.

Капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей.