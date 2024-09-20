Омск-Информ
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Подрядчик решил избавиться от деревьев и поросли.

Омская мэрия сообщила о начале подготовки капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Подрядная организация ООО «СтройТраст» приступила к обустройству строительной площадки. В частности, убирают дикорастущую поросль и деревья. Ранее на проведение работ было получено разрешение. 

– Параллельно продолжается разработка рабочей документации будущего капремонта. В настоящее время о перекрытии движения транспорта на объекте речи не идет. О начале работ и об изменениях в организации дорожного движения на мосту у Телецентра омичи будут заранее уведомлены, – отметили в городской администрации.

Ранее «Омск-информ» сообщал о заключении контракта с ООО «СтройТраст» на капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ. Работы планируется провести в три этапа до 1 декабря 2026 года. Подрядчик получит за ремонт моста более 2,7 млрд рублей.

·Авто

Подрядчик решил избавиться от деревьев и поросли.

Омская мэрия сообщила о начале подготовки капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Подрядная организация ООО «СтройТраст» приступила к обустройству строительной площадки. В частности, убирают дикорастущую поросль и деревья. Ранее на проведение работ было получено разрешение. 

– Параллельно продолжается разработка рабочей документации будущего капремонта. В настоящее время о перекрытии движения транспорта на объекте речи не идет. О начале работ и об изменениях в организации дорожного движения на мосту у Телецентра омичи будут заранее уведомлены, – отметили в городской администрации.

Ранее «Омск-информ» сообщал о заключении контракта с ООО «СтройТраст» на капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ. Работы планируется провести в три этапа до 1 декабря 2026 года. Подрядчик получит за ремонт моста более 2,7 млрд рублей.