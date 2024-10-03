По данным инсайдеров «Омск-информа», ремонтные работы стартуют не 26 октября, как планировалось, а позднее.

Стала известна новая дата начала ремонтных работ моста у Телецентра в Омске. Изначально называлось 26 октября, однако, как узнал «Омск-информ», реальная дата перекрытия сооружения для реконструкции отодвигается на более поздний срок.

Возведение строительного городка под мостом уже началось. Впереди ряд подготовительных работ на объекте, без которых перекрытие не начнется.

– Пока идет подготовка территории под ремонт моста. Устанавливается строительный городок, разрабатываются техническая документация и проект организации дорожного движения на период перекрытия сооружения, составляется смета, – рассказал инсайдер редакции, знакомый с ситуацией.

После информирования омичей об изменении организации дорожного движения, перекрытии моста подрядчик приступит непосредственно к реконструкции. Это случится не раньше ноября.

– Ориентировочно мост у Телецентра закроют не раньше середины ноября, но, вероятно, это будет конец ноября, – пояснил собеседник «Омск-информа».

По неофициальным данным, подрядчик реконструкции, компания «СтройТраст» Армана Акопяна, плотно приступит к работам, когда разберется с другим своим объектом – явно затягивающимся ремонтом бульвара Архитекторов.

Территория уже очищается от поросли деревьев. На период реконструкции сооружения планируется перекрывать движения на 2 или 4 полосы в зависимости от этапа работ. Предполагается, что мост у Телецентра «СтройТраст» отремонтирует за 2,7 млрд рублей до 1 декабря 2026 года.