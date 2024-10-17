Руководитель Полтавского района Александр Милашенко сложил полномочия. Известно, кто его временно заменит.

Известный по скандальному ДТП, с которого он скрылся в мае 2024 года, глава Полтавского района Александр Милашенко подал в отставку. Об этом сообщили в районной администрации. Исполнять его обязанности с 18 октября и до избрания нового главы будет первый заместитель Валерия Никитина.

Александр Милашенко попал в аварию 25 мая 2024 года. Его автомобиль на трассе выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой. Водитель машины, в которую врезался глава, позже обратился за медицинской помощью. А чиновник скрылся с места ДТП и не вышел на работу, оформив больничный. Он проходил лечение в областной клинической больнице.

Мировой суд Полтавского района в июле лишил Александра Милашенко водительских прав на один год. Власти региона тогда совместно с депутатами районного Cовета подняли вопрос о целесообразности нахождения на этом посту Милашенко.

Основной интригой остается, с чем все-таки связана стремительная отставка сельского чиновника. И когда состоятся выборы нового главы.