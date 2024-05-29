Александр Милашенко дал сотрудникам ГИБДД показания по факту резонансной аварии.

Александр Милашенко дал сотрудникам ГИБДД показания по факту резонансной аварии.

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко, попавший в ДТП в минувшую субботу, 25 мая, находится на лечении в областной клинической больнице на улице Березовой в Омске. По информации ГТРК «Иртыш», чиновник уже дал показания по факту аварии сотрудникам Госавтоинспекции.

Как сообщалось ранее, резонансное ДТП произошло около 15 часов на объездной дороге у села Воронцовка. Водитель автомобиля Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Иж». От удара последний оказался в кювете, водитель позже обратился в больницу с полученными травмами. Что касается водителя иномарки, то он скрылся с места аварии и был объявлен в розыск.

В понедельник, 27 мая, Милашенко не вышел на работу. Позже в приемной главы района сообщили, что руководитель муниципалитета находится на больничном.

Губернатор Виталий Хоценко обратился в правоохранительные органы с просьбой тщательно разобраться в обстоятельствах ДТП. После проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.