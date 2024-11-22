Александр Милашенко покинул пост главы района в октябре, а сейчас уже руководит Общественным советом района.

Бывший глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко возглавил Общественный совет Полтавского района. Он уже успел принять участие в открытии уличного спортивного комплекса.

Напомним, что в мае 2024 года Милашенко ехал за рулем автомобиля, когда вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Чиновник скрылся с места ДТП, а очевидцы говорили, что он был пьян.

Сразу после аварии он ушел на больничный, но в отставку не ушел. Суд лишил его водительских прав на год. В октябре 2024 года Милашенко все-таки ушел в отставку, однако на сайте правительства он все еще указан как глава района.