Иномарка, которой управлял Александр Милашенко, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим легковым автомобилем. Чиновник оставил место аварии и скрылся.

Иномарка, которой управлял Александр Милашенко, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим легковым автомобилем. Чиновник оставил место аварии и скрылся.

Мировой суд в Полтавском районе рассмотрел административное дело в отношении главы этого муниципалитета Александра Милашенко. Чиновнику вменялось нарушение ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся»).

Скандальная авария произошла днем 25 мая на объездной дороге у села Воронцовка Полтавского района. Nissan, которым управлял Милашенко, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. Его водитель позже обратился за медицинской помощью. Милашенко же оставил место ДТП и скрылся.

На сегодняшнее заседание в мировой суд глава района не явился, хотя был надлежащим образом извещен. Суд лишил его водительских прав сроком на 1 год. Что касается других обстоятельств совершенной чиновником аварии, то расследование по этим фактам еще продолжается.