Скандальная авария с участием Александра Милашенко произошла 25 мая. С тех пор он не появляется на работе.

Глава Полтавского района Александр Милашенко, попавший в ДТП в конце мая, до сих пор не вышел на работу. Чиновник ушел на больничный сразу после аварии и с тех пор не появляется в администрации.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», днем 25 мая на объездной дороге у села Воронцовка Полтавского района автомобиль Nissan, которым управлял Милашенко, выехал на встречную полосу и протаранил ИЖ местного жителя. Глава района бросил иномарку на месте аварии и уехал на попутном транспорте. Второй участник ДТП позже обратился за медицинской помощью. Сам Милашенко после дорожного инцидента взял больничный и госпитализировался в Областную клиническую больницу с жалобой на сердце.

На прошлой неделе состоялось заседание мирового суда, на котором Милашенко был признан виновным в оставлении места ДТП. Суд лишил его водительских прав на 1 год. Другие обстоятельства совершенной главой района аварии еще устанавливаются полицией.