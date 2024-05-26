Омск-Информ
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·Общество

Губернатор Виталий Хоценко обратился к полицейским, чтобы они тщательно проверили обстоятельства ДТП, в которое попал глава Полтавского района.
Вчера глава Полтавского района Александр Милашенко попал в ДТП. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что в деле вскрылись новые обстоятельства. 
– В связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами, связанными с ДТП с участием главы Полтавского района, в том числе наличием пострадавшего, обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента, – отметил губернатор.
После проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.
·Общество

Губернатор Виталий Хоценко обратился к полицейским, чтобы они тщательно проверили обстоятельства ДТП, в которое попал глава Полтавского района.
Вчера глава Полтавского района Александр Милашенко попал в ДТП. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что в деле вскрылись новые обстоятельства. 
– В связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами, связанными с ДТП с участием главы Полтавского района, в том числе наличием пострадавшего, обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента, – отметил губернатор.
После проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.