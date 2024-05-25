Об аварии с участием глава Полтавского района Александра Милашенко в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Об аварии с участием глава Полтавского района Александра Милашенко в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Вечером в субботу, 25 мая, произошло ДТП с участием главы Полтавского района Омской области Александра Милашенко. Об аварии сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.

– Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия, - написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Омская полиция и Госавтоинспекция об аварии с участием главы Полтавского района не сообщали.

Милашенко стал широко известен в 2021 году, когда в ходе прокурорской проверки выяснилось, что с декабря 2017 года по апрель 2020-го Милашенко незаконно получал выплаты из бюджета района. Общая сумма выплаченных премий составила 1,4 млн рублей. Проверка показала, что объективная оценка деятельности главы района не давалась, а вопрос о выплате данных премий на заседаниях Совета Полтавского района не рассматривался.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании всей суммы неправомерно полученных премий. Не дожидаясь его решения, Милашенко отменил все незаконные распоряжения и вернул в районную казну все 1,4 млн рублей. Несмотря на это, прокуратура через суд добилась прекращения его полномочий досрочно в связи с утратой доверия за невыполнение обязанностей по урегулированию конфликта интересов. Спустя месяц в Полтавке прошли выборы нового главы, и в них снова победил Милашенко.

В 2022 году прокуратура обнаружила, что с 2010 по 2021 годы, пока Александр Милашенко работал главой Полтавского района, ему выплачивались компенсации за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день на общую сумму 461 тыс. рублей. При этом решения о дополнительной гарантии в виде денежной компенсации за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день главе района не принимались. Прокурор внес в администрацию Полтавского района представление об устранении нарушений законодательства. Милашенко не стал с прокуратурой спорить и вернул в бюджет 461 тысячу.