Главный тренер «ястребов» считает, что у его команды есть все, чтобы переломить негативную ситуацию в чемпионате.

На послематчевой пресс-конференции в Магнитогорске, где «Авангард» проиграл местному «Металлургу» со счетом 2:4, главный тренер «ястребов» Сергей Звягин заявил, что у его команды есть все, чтобы переломить негативную ситуацию в чемпионате. Из 15 стартовых матчей омская команда проиграла 10 и сейчас занимает лишь десятое место в Восточной конференции, не попадая в плей-офф. Звягин уверяет, что скоро «ястребы» начнут побеждать.

– У нас все есть, чтобы ситуацию переломить. Всем непросто психологически, но при этом команда ни разу не развалилась, ребята бьются друг за друга, в такой ситуации являются командой, – сказал тренер. – Если сейчас настолько сплоченный коллектив, то представьте, что будет, когда мы будем выигрывать. А выигрывать мы будем.

По словам специалиста, он давно в хоккее и не обращает внимания на волну негатива и критики в адрес его команды.

– Я не читаю прессу и комментарии в соцсетях. Моя задача – подготовить команду к следующей игре, и на это уходит все мое время, внимание и энергия. Есть такое выражение: «Если ты не живешь их похвалами, ты не умрешь от их критики». Иногда какие-то мысли пытаются забраться, но отгоняешь их, и ребят настраиваем так же, – заявил наставник «Авангарда».

Накануне появилась информация, что в ближайшее время руководство омской команды может отправить Звягина в отставку. Его может сменить специалист из Америки.