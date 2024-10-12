Омск-Информ
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·Спорт

Имя кандидата пока неизвестно.
Новым главным тренером «Авангарда» вместо Сергея Звягина может стать специалист из Северной Америки. Об этом сообщил журналист Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
Напомним, Звягин возглавляет «Авангард» с апреля 2024 года. Ранее он был тренером вратарей.
В этом сезоне «Авангард» занимает десятое место в таблице чемпионата КХЛ с 11 очками в 14 матчах. В сезоне-2024/25 омичи одержали 5 побед и потерпели 9 поражений.
1994
·Спорт

Имя кандидата пока неизвестно.
Новым главным тренером «Авангарда» вместо Сергея Звягина может стать специалист из Северной Америки. Об этом сообщил журналист Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
Напомним, Звягин возглавляет «Авангард» с апреля 2024 года. Ранее он был тренером вратарей.
В этом сезоне «Авангард» занимает десятое место в таблице чемпионата КХЛ с 11 очками в 14 матчах. В сезоне-2024/25 омичи одержали 5 побед и потерпели 9 поражений.
1994