Главному тренеру прочат скорую отставку после поражений в ближайших матчах.

Появились данные о готовящейся громкой отставке в омском «Авангарде». По информации источников «Спорт-Экспресса», из хоккейного клуба в ближайшее время уйдет главный тренер Сергей Звягин. Специалиста могут уволить в случае поражений в ближайших матчах.

В ближайшие дни «ястребам» предстоят две выездные игры, 12 октября с магнитогорским «Металлургом» и 14 октября с челябинским «Трактором».

Сергей Звягин возглавляет «Авангард» с апреля 2024 года. До поста главного тренера он выступал в качестве тренера вратарей.

Команда занимает десятое место в таблице чемпионата КХЛ с 11 очками в 14 матчах. В сезоне-2024/25 омичи одержали 5 побед и потерпели 9 поражений.