Омская команда едва вышла на лед, как получила две пробоины. Догнать соперника не вышло.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. В выездной встрече в Магнитогорске команда Сергея Звягина провалила самое начало игры, что и определило дальнейший ход событий.

Первая шайба в ворота Павла Хомченко влетела на 34-й секунде, вторая – к концу второй минуты. Сразу после этого тренеры «ястребов» отправили Хомченко на скамейку запасных, место в воротах занял Илья Проскуряков. Его уверенная игра позволила гостям избежать разгрома уже в стартовый отрезок игры, но полученные две пробоины, по сути, определили исход матча. В первом периоде «Авангард» сократил отставание до минимума (шайба на счету Ивана Игумнова), но во второй двадцатиминутке «Магнитка» восстановила разницу в счете, реализовав большинство.

Омичи классно начали третий период, и уже вскоре капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов забросил классную шайбу, дав своим партнерам шансы на спасение. Увы, ничего больше в атаке «Авангард» придумать не смог, а за две с половиной минуты до конца матча схватил штраф за нарушение численного состава. В меньшинстве Игорь Мартынов убежал один на один с вратарем «Магнитки», но переиграть его не смог. После этого гости поменяли вратаря на полевого игрока, но получили шайбу в пустые ворота. Лидер «Авангарда» Рид Буше от досады сломал клюшку о штангу, за что получил 10-минутный штраф.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу магнитогорской команды. «Авангард», хоть и старался показать хороший хоккей на льду чемпиона КХЛ, проиграл второй матч подряд. В понедельник, 14 октября, «ястребы» сыграют в Челябинске с «Трактором». Начало матча в 20.00 по омскому времени.