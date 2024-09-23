Вести проект по постоянному водоотведению грунтовых вод поручено первому заместителю губернатора Дмитрию Ушакову.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал на подтопленных золоотвалом ТЭЦ-5, принадлежащих ТГК-11, локациях. Речь идет о селе Ульяновка в Омском районе, о ситуации в котором «Омск-информ» делал репортаж.

Ситуация приблизилась к патовой: глава района Геннадий Долматов начал готовиться к эвакуации жителей и распорядился рыть траншеи для отвода воды, параллельно спасатели откачивали лишнюю жидкость. В зону подтопления попали дачи в Осташково, территориально располагающиеся в Октябрьском округе. Администрация округа не слишком помогла «разрулить» проблему.

По-иному все закрутилось после вмешательства первого лица региона. Как оказалось, создана специальная рабочая группа под руководством первого заместителя губернатора Дмитрия Ушакова. Виталий Хоценко отметил, что после откачки уровень воды начал снижаться.

– Продолжаем откачку воды – работают более десятка помп министерства региональной безопасности, МЧС, ТГК-11. Видим, что уровень воды снижается, – подчеркнул Хоценко.

Пока специалисты занимаются водоотводом и снижением уровня грунтовых вод, компетентные органы устанавливают причины возникшего инцидента.

– Идет работа по определению причин, почему грунтовые воды стали выходить на поверхность. Прокуратура проводит проверку вместе с Ростехнадзором, Росприроднадзором и другими контрольно-надзорными службами. Как только проверка будет завершена, прокуратура даст свою оценку, – заявил Хоценко.

Не дожидаясь результатов этой проверки, региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручено также предпринять меры – на месте оценить ситуацию и принять соответствующий протокол. Виталий Хоценко также поставил задачу рабочей группе во главе с первым заместителем регионального кабинета министров Дмитрием Ушаковым в течение зимнего периода найти техническое решение для отвода избыточных грунтовых вод от садовых поселков в пригороде Омска. То есть совместно с министерством региональной безопасности, Минприроды, Минэнерго Омской области и ТГК-11 разработать проект по постоянному водоотведению грунтовых вод, который затем будет реализован, чтобы таких проблем больше не возникало.

Ранее межрайонная природоохранная прокуратура выяснила причину подтопления населенных пунктов в черте города и в Омской области – неправильно спроектированный золоотвал ТЭЦ-5, расположенный гораздо выше нормы, спровоцировал затопление близлежащих локаций.