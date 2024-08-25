Негласный символ Омска, повторяющий вывеску знаменитого магазина, можно приобрести в музеях.

Преподаватель политехнического университета, фотограф Александр Калашников известен тем, что создает открытки, магниты и фотокниги с видами Омска. В своих соцсетях он рассказал, что освоил выпуск новых сувениров – значков, повторяющих вывеску магазина «Радость».

Их можно будет приобрести в нескольких музеях: «Искусство Омска», Центр «Эрмитаж-Сибирь», имени Врубеля.

Напомним, что вывеска магазина «Радость» является образцом советского леттеринга и одним из негласных символов города. 19 июня буквы пропали с крыши жилого здания, после чего выяснилось, что надпись будет восстановлена из новых материалов, поскольку старая не подлежит реставрации. Старая вывеска превратилась в груду металлолома и лежит во дворе.

В октябре 160-килограммовую вывеску намерены вернуть на историческое место. Как и оригинал, она будет выполнена из алюминия, полностью повторит ее габариты и начертание. Однако исчезнет слово «магазин». Буквы вновь обретут подсветку. На ее изготовление компания «Брусника» выделила 2 млн рублей, еще 200 тысяч собрали Skuratov Coffee вместе с жителями. В течение 10 лет оплачивать электрификацию надписи будут из средств, которые собрали на мерче с «Радостью».