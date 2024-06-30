Он значится в онлайн-табло уже с завтрашнего дня. Однако в режиме онлайн билеты пока не приобрести.

Он значится в онлайн-табло уже с завтрашнего дня. Однако в режиме онлайн билеты пока не приобрести.

На онлайн-табло Омского аэропорта появился авиарейс в Усть-Ишим, запуск которого анонсировался уже давно. Согласно записи, рейс № ПР71 отправится завтра, 1 июля. Осуществлять его будет ООО «Аэропром».

Правда, приобрести билет на рейс через сайт аэропорта пока не удается. Сервис выдает Усть-Каменогорск, Усть-Илимск, Усть-Камчатск и прочие населенные пункты, начинающиеся с этого слова. Однако Усть-Ишима среди них нет. Возможно, потенциальным пассажирам придется покупать билеты прямо в аэропорту.

Напомним, полеты в Усть-Ишим будут субсидироваться из бюджета. Летать в северный район будут самолетами Ан-2. В самом Усть-Ишиме даже подготовили посадочную площадку. Правда, еще на этой неделе были опасения, что запланированное авиасообщение между областным и районным центрами может не начаться.