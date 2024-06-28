Это дается, чтобы билеты на авиарейсы были доступными для населения.

Это дается, чтобы билеты на авиарейсы были доступными для населения.

Губернатор Виталий Хоценко подписал постановление о предоставлении субсидий перевозчикам, обслуживающим местные авиалинии. Им будут компенсировать недополученные доходы из казны, чтобы компании держали приемлемые цены на перевозки. Такая практика широко используется в региональной авиации.

Субсидии, в частности, получит красноярская авиакомпания «Аэропром», которая с 1 июля начинает перевозки по маршруту Омск – Усть-Ишим. Стоимость билета ориентировочно составит около 3 тыс. рублей. Полеты будут выполняться на самолетах Ан-2.

В советское время в Омской области была хорошо развита местная авиация, полеты выполнялись не только на север региона, но и даже в такие относительно близкие к Омску населенные пункты, как Марьяновка.