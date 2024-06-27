Омск-Информ
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·Общество

На нее выдали аэронавигационный паспорт.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали, где в Усть-Ишиме будут приземляться самолеты из Омска. Для этого подготовили посадочную площадку Усть-Ишим.
– В настоящее время на нее получен аэронавигационный паспорт, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что в Омске самолет будет осуществлять вылет и посадку в аэропорту им. Д. М. Карбышева.
Ранее сообщалось, что в летнем расписании Омского аэропорта появились авиарейсы Усть-Ишим – Омск – Усть-Ишим. Они стартуют с 1 июля. Стоимость билетов еще не объявляли, но, по предварительным данным, она составит около 3 тыс. рублей.
·Общество

На нее выдали аэронавигационный паспорт.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали, где в Усть-Ишиме будут приземляться самолеты из Омска. Для этого подготовили посадочную площадку Усть-Ишим.
– В настоящее время на нее получен аэронавигационный паспорт, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что в Омске самолет будет осуществлять вылет и посадку в аэропорту им. Д. М. Карбышева.
Ранее сообщалось, что в летнем расписании Омского аэропорта появились авиарейсы Усть-Ишим – Омск – Усть-Ишим. Они стартуют с 1 июля. Стоимость билетов еще не объявляли, но, по предварительным данным, она составит около 3 тыс. рублей.