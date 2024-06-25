Несмотря на то что рейс в самый северный район области появился в расписании аэропорта Омска, с 1 июля авиасообщение может не начаться.

Несмотря на то что рейс в самый северный район области появился в расписании аэропорта Омска, с 1 июля авиасообщение может не начаться.

Авиасообщение по маршруту Омск – Усть-Ишим, поставленное в расписание аэропорта Омск-Центральный, может не начаться с 1 июля. Взлетно-посадочная полоса на севере области еще не прошла приемку, тарифы на перевозку неизвестны, билеты в продажу не поступали.

Как сообщалось накануне, полеты в самый отдаленный от Омска райцентр области, еще частично затопленный паводком на Иртыше и Ишиме, планируется выполнять с 1 июля по 25 октября. Возить пассажиров на легких советских самолетах Ан-2 будет авиакомпания «Аэропром» из Красноярска. В офисе перевозчика сообщили, что от Омской области пока не поступали данные ни о тарифах на перевозки по этому маршруту, ни о способах продажи билетов.

– Скорее всего, их будут продавать в авиакассах Омска, а не на нашем сайте, – сказал «Новому Омску» представитель авиакомпании. – Пока четкой информации нет.

Также в ряде телеграм-каналов появилась информация, что взлетно-посадочная полоса в Усть-Ишиме еще не прошла приемку. Процедура может затянуться из-за паводка.

Добавим, что авиасообщение между Омском и Усть-Ишимом не осуществлялось с начала 1990-х годов. В советское время самолеты летали по несколько раз в сутки.