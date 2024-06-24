Легкие машины, которые еще называют «кукурузниками», будут летать туда три раза в неделю.

Легкие машины, которые еще называют «кукурузниками», будут летать туда три раза в неделю.

В летнем расписании Омского аэропорта появились авиарейсы Усть-Ишим – Омск – Усть-Ишим. С 1 июля по 25 октября их планирует выполнять компания «Аэропром».

Трижды в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) в Усть-Ишим будет летать легкий самолет Ан-2. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов пока неизвестна.