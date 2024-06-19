Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Их концерты планируются в конце следующей недели.
В Омске выступят исполнитель Егор Шип и рэпер SLAME. Как сообщает «Омск_путеводитель», их концерты (12+) планируются 27 и 28 июня на сцене «Зеленого острова». Для омичей они будут бесплатными.
Отметим, что 29 июня, в День молодежи, кроме Тимати и Мари Краймбрери, о чем сообщалось ранее, на сцену Соборной площади также выйдут комики Серж Горелый и Иван Половинкин. Они будут вести мероприятие.
Начало в 16:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.
Ранее стало известно, что в ближайшую пятницу в Омске выступит Миа Бойка. А в День города планируется концерт группы «Пицца».
·Культура/Афиша

Их концерты планируются в конце следующей недели.
В Омске выступят исполнитель Егор Шип и рэпер SLAME. Как сообщает «Омск_путеводитель», их концерты (12+) планируются 27 и 28 июня на сцене «Зеленого острова». Для омичей они будут бесплатными.
Отметим, что 29 июня, в День молодежи, кроме Тимати и Мари Краймбрери, о чем сообщалось ранее, на сцену Соборной площади также выйдут комики Серж Горелый и Иван Половинкин. Они будут вести мероприятие.
Начало в 16:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.
Ранее стало известно, что в ближайшую пятницу в Омске выступит Миа Бойка. А в День города планируется концерт группы «Пицца».