Стали известны хедлайнеры праздника, который пройдет на Соборной площади 29 июня.

Стали известны хедлайнеры праздника, который пройдет на Соборной площади 29 июня.

В недавно созданном Главном управлении молодежной политики сообщили, кто станет хедлайнерами Дня молодежи. Во время праздника будут работать интерактивные площадки, а на сцене выступит талантливая молодежь Омска.

В 20 часов 20 минут с праздником омичей поздравит губернатор Виталий Хоценко, а затем собравшихся ждет два концерта. Сначала для них споет Мари Краймбрери, а затем на главную праздничную сцену выйдет Тимати. Известный рэп-исполнитель исполнит для омичей свои лучшие хиты.

Стоит отметить, что для участия в Дне молодежи нужно зарегистрироваться на сайте: деньмолодёжи2024.рф.