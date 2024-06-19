Омск-Информ
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·Культура/Афиша

За концерт заплатит городской бюджет.
На День города, 3 августа, в Омске выступит группа «Пицца» (0+). По данным портала Госзакупок, заказал концерт исторический парк «Омская крепость». На выступление из бюджета выделили 2,8 млн рублей.
Напомним, в ближайшую пятницу в Омске также выступит Миа Бойка. Ее концерт состоится вечером на сцене «Зеленого острова».
Выступления других популярных исполнителей планируются в парке также в июле, августе и сентябре.
·Культура/Афиша

За концерт заплатит городской бюджет.
На День города, 3 августа, в Омске выступит группа «Пицца» (0+). По данным портала Госзакупок, заказал концерт исторический парк «Омская крепость». На выступление из бюджета выделили 2,8 млн рублей.
Напомним, в ближайшую пятницу в Омске также выступит Миа Бойка. Ее концерт состоится вечером на сцене «Зеленого острова».
Выступления других популярных исполнителей планируются в парке также в июле, августе и сентябре.