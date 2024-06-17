Поп-певица выйдет на сцену в ближайшую пятницу в 19:00.

Поп-певица выйдет на сцену в ближайшую пятницу в 19:00.

В парке аттракционов «Вокруг света» назвали время, в которое на сцене «Зеленого острова» выступит певица Mia Boyka (Миа Бойка). Бесплатный для омича концерт (0+), запланированный на пятницу, 21 июня, начнется в 19:00.

Отметим, что в рамках фестиваля в парке аттракционов музыкального фестиваля «Лето «Вокруг света» (0+) омичей также ожидают другие развлечения. Для детей подготовили игровую программу.

Выступления других популярных исполнителей планируются в парке также в июле, августе и сентябре.