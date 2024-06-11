Экс-министра труда и соцразвития обвиняют в получении взятки, депутатов – в мошенничестве. Дела никак не связаны между собой.

Экс-министра труда и соцразвития обвиняют в получении взятки, депутатов – в мошенничестве. Дела никак не связаны между собой.

Как сообщили РИА «Омск-информ» источник в силовых структурах, уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Дмитрия Павлова, вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя и бизнесмена Игоря Толчева, освобожденных вчера из-под стражи в зале Басманного суда Москвы, никак не связано с уголовным делом бывшего зампреда правительства региона, экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Накануне телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы ошибочно объединил резонансные дела в одно, запутав СМИ. Силовики акцентируют внимание на том, что это разные истории.

Бывшему чиновнику, решением суда от 7 июня арестованному на два месяца, вменяется совершение преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). А Павлову, Саханю и Толчеву – ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, Куприянов получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица деньги. Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и Игоря Толчева обвиняют в незаконном получении земельных участков в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, где впоследствии был построен торговый комплекс.

История получила развитие после обращения депутата Госдумы Андрея Алехина на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. В задержании Павлова-Саханя-Толчева гораздо интереснее другое: открытое противостояние органов следствия, настаивающих на аресте депутатов и бизнесмена, и прокуратуры, отменившей первоначально возбужденное уголовное дело. Как итог – Басманный суд отказал в избрании меры пресечения, и всю троицу освободили в зале суда.