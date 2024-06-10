Так утверждают в суде, который рассматривал ходатайства следствия об избрании меры пресечения. Ранее источники сообщали, что дела бывшего министра и депутатов не связаны.

Так утверждают в суде, который рассматривал ходатайства следствия об избрании меры пресечения. Ранее источники сообщали, что дела бывшего министра и депутатов не связаны.

Депутат Заксобрания Омской области Дмитрий Павлов, вице-спикер Омского горсовета Дмитрий Сахань и директор ООО «Кедр» Игорь Толчев проходят по уголовному делу бывшего зампредседателя правительства Омской области, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Сегодняшняя новость о том, что Басманный районный суд Москвы отказал органам следствия в аресте Павлова, Саханя и Толчева и отпустил всех троих в зале суда, оформлена как ответ на сообщение об аресте Куприянова на 2 месяца, о чем сообщалось в минувшую пятницу, 7 июня.

– Суд в столице отказал следствию в избрании мер пресечения в виде заключения под стражу фигурантам по делу Владимира Куприянова, – говорится в сообщении.

Ранее источники утверждали, что уголовные дела бывшего министра и депутатов не связаны между собой. Куприянову вменяется совершение преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), Павлову, Саханю и Толчеву - ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Известно, что Куприянов получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица деньги. Остальная троица обвиняется в незаконном получении земельных участков в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, где впоследствии был построен торговый комплекс.

В сообщении Следственного комитета о подробностях уголовного дела Павлова, Саханя и Толчева говорится о заместителе директора департамента имущественных отношений мэрии Юлии Швецовой, которая продлила действие договора аренды с ООО «Кедр», хотя компания еще не приступила к строительству. Это позволило организации купить участок земли на льготных условиях. СКР дважды заводил на нее уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, но Генпрокуратура РФ дважды отменяла постановление. О других чиновниках в сообщении следствия не говорилось.

Впрочем, не исключено, что телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы по ошибке связал между собой резонансные дела Куприянова и Павлова-Саханя-Толчева.