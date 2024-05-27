Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

В приемной главы района утверждают, что не знают, когда чиновник вернется на работу.
Местонахождение главы Полтавского района Александра Милашенко до сих пор неизвестно. В субботу, 25 мая, губернатор Виталий Хоценко сообщил, что глава попал в ДТП. На следующий день стало известно, что чиновник стал виновником аварии и сбежал с места происшествия. В полиции сообщали, что его местонахождение до сих пор неизвестно.
На рабочем месте глава тоже не появлялся. В его приемной корреспонденту РИА «Омск-информ» заявили, что Милашенко нет на месте и, когда он появится, неизвестно.
Напомним, что губернатор Виталий Хоценко прокомментировал вскрывшиеся подробности ДТП, в котором участвовал Милашенко. Он заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.
1124
·Политика

В приемной главы района утверждают, что не знают, когда чиновник вернется на работу.
Местонахождение главы Полтавского района Александра Милашенко до сих пор неизвестно. В субботу, 25 мая, губернатор Виталий Хоценко сообщил, что глава попал в ДТП. На следующий день стало известно, что чиновник стал виновником аварии и сбежал с места происшествия. В полиции сообщали, что его местонахождение до сих пор неизвестно.
На рабочем месте глава тоже не появлялся. В его приемной корреспонденту РИА «Омск-информ» заявили, что Милашенко нет на месте и, когда он появится, неизвестно.
Напомним, что губернатор Виталий Хоценко прокомментировал вскрывшиеся подробности ДТП, в котором участвовал Милашенко. Он заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.
1124