По предварительной информации, ДТП произошло на объездной дороге возле села Воронцовка.
В полиции рассказали подробности ДТП, в котором предположительно участвовал глава Полтавского района Александр Милашенко. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть вчера в 15:00. ДТП произошло на объездной дороге возле села Воронцовка.
Водитель «Ниссан Х-Трейл» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Иж-2717-220». После этого водитель иномарки покинул место ДТП на попутном транспорте. Позже водитель «Ижа» обратился в больницу.
На виновника аварии возбуждены административные дела за оставление места дорожно-транспортного происшествия и за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Местонахождение водителя устанавливается.
Напомним, что губернатор Виталий Хоценко прокомментировал вскрывшиеся подробности ДТП, в котором участвовал Милашенко. Он заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.