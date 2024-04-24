По словам главы соседнего региона, уровень реки Ишим в Абатском районе Тюменской области вот-вот превысит критическую отметку.

По словам главы соседнего региона, уровень реки Ишим в Абатском районе Тюменской области вот-вот превысит критическую отметку.

Из-за стремительного роста воды в реке Ишим может затопить федеральную трассу Тюмень – Омск, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По состоянию на полдень по тюменскому времени, Ишим в селе Абатское поднялся до 953 см. До критической отметки было всего 7 см.

– Большая вода угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень – Омск, – написал Моор в своем телеграм-канале. – Здесь заканчиваются работы по расширению насыпи.

Ранее сообщалось, что большая вода в реке Ишим придет в Омскую область в середине мая. Также регион ждет третья волна паводка из-за сброса воды водохранилищами на территории Казахстана.

Сейчас в Омской области топит село Васисс Тарского района, расположенное на реке Шиш. Вода уже подошла к домам.