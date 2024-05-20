Омск-Информ
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·Авто

Проезд на большегрузах запретят в общей сложности на четыре часа.
Сегодня, 29 мая, на трассе Тюмень – Омск в Омской области снова будут ограничивать движение грузовиков в сторону Тюмени. Из-за паводка дорогу собираются перекрывать на четыре часа в районе 426-го километра.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.
Отметим, в эти часы движение запрещают с конца апреля, когда дороге начал угрожать паводок.
·Авто

Проезд на большегрузах запретят в общей сложности на четыре часа.
Сегодня, 29 мая, на трассе Тюмень – Омск в Омской области снова будут ограничивать движение грузовиков в сторону Тюмени. Из-за паводка дорогу собираются перекрывать на четыре часа в районе 426-го километра.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.
Отметим, в эти часы движение запрещают с конца апреля, когда дороге начал угрожать паводок.