На участке в Абатском районе, где машины едут в реверсивном режиме, две фуры пытались обогнать колонну и спровоцировали серьезную аварию.

На участке в Абатском районе, где машины едут в реверсивном режиме, две фуры пытались обогнать колонну и спровоцировали серьезную аварию.

Трасса Тюмень – Омск полностью перекрыта для транспорта на 349-м километре в Абатском районе Тюменской области. Причиной перекрытия стало ДТП с четырьмя фурами.

Авария произошла как раз на том участке дороги, где транспорт движется в реверсивном режиме.

– Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции, – сообщили в пресс-службе Тюменской ГИБДД. – Сейчас движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Судя по видео, одна из фур везла фрукты. Вероятно, это апельсины. Фрукты сейчас разбросаны по всей дороге.