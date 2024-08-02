Автомобили сгорели после столкновения, погибли водители двух грузовиков.

Сегодня, 2 августа, в Тюкалинском районе произошло ДТП с тремя автомобилями. Очевидцы позвонили в ГИБДД в 19:10 и сообщили об аварии на 466-м км трассы Тюмень – Омск.

По предварительным данным, водитель тягача Sitrak ехал со стороны Омска в сторону Тюмени. На встречной полосе он врезался в большегруз. Следом за большегрузом ехал автомобиль Nissan, он тоже стал участником аварии.

Все машины сгорели. В ДТП погибли водители обоих грузовиков, водитель легковушки не пострадал. Полиция проводит проверку. Движение на трассе уже восстановили.