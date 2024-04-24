Омск-Информ
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·Общество

Глава регионального МЧС Владислав Колодинский отметил, что она не принесет много проблем.
В Омской области ожидается третья волна паводка. Однако, по словам главы регионального МЧС Владислава Колодинского, она не принесет много проблем.
– Третья волна наступит, когда Казахстан начнет сбрасывать со своих водохранилищ. Это ориентировочно через недели две вода дойдет до Омска. За счет того, что в водохранилище воды меньше, чем обычно, они скидывают меньший объем воды, чем предусмотрено графиком, поэтому особых бед не будет. В зоне риска поселок Затон, Усть-Ишим и дачи, которые люди непредусмотрительно строили в пойме Иртыша, – заявил Колодинский в эфире ГТРК «Иртыш».
Отметим, что вторая волна паводка в Омской области пройдет в середине мая. Вчера уровень воды в реке Шиш достиг опасной отметки, после которой начинается половодье. В селе Васисс Тарского района ожидается подтопление домов и приусадебных участков.
·Общество

Глава регионального МЧС Владислав Колодинский отметил, что она не принесет много проблем.
В Омской области ожидается третья волна паводка. Однако, по словам главы регионального МЧС Владислава Колодинского, она не принесет много проблем.
– Третья волна наступит, когда Казахстан начнет сбрасывать со своих водохранилищ. Это ориентировочно через недели две вода дойдет до Омска. За счет того, что в водохранилище воды меньше, чем обычно, они скидывают меньший объем воды, чем предусмотрено графиком, поэтому особых бед не будет. В зоне риска поселок Затон, Усть-Ишим и дачи, которые люди непредусмотрительно строили в пойме Иртыша, – заявил Колодинский в эфире ГТРК «Иртыш».
Отметим, что вторая волна паводка в Омской области пройдет в середине мая. Вчера уровень воды в реке Шиш достиг опасной отметки, после которой начинается половодье. В селе Васисс Тарского района ожидается подтопление домов и приусадебных участков.