Омск-Информ
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·Общество

В Усть-Ишимском районе уже вовсю готовятся к паводку, возводят защитные дамбы и проводят берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.
Паводковая вода достигнет Омской области в середине мая. Она должна достичь села Орехово в Усть-Ишимском районе.
– Сейчас идет ежедневно небольшой рост уровня воды, сегодня +25 сантиметров. Но это вода, которая идет с болот от таяния снега. Та вода, которая затапливает участки в Тюменской области, до нас еще не дошла, она будет ближе к середине мая, – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения регионального ГУ МЧС России Максим Рыбак.
В районе уже вовсю готовятся к паводку и возводят защитные дамбы, проводят берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.
·Общество

В Усть-Ишимском районе уже вовсю готовятся к паводку, возводят защитные дамбы и проводят берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.
Паводковая вода достигнет Омской области в середине мая. Она должна достичь села Орехово в Усть-Ишимском районе.
– Сейчас идет ежедневно небольшой рост уровня воды, сегодня +25 сантиметров. Но это вода, которая идет с болот от таяния снега. Та вода, которая затапливает участки в Тюменской области, до нас еще не дошла, она будет ближе к середине мая, – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения регионального ГУ МЧС России Максим Рыбак.
В районе уже вовсю готовятся к паводку и возводят защитные дамбы, проводят берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.