В региональном МЧС рассказали о ситуации в регионе и о том, когда ожидать вторую волну паводка.

В региональном МЧС рассказали о ситуации в регионе и о том, когда ожидать вторую волну паводка.

Максим Рыбак рассказал о паводковой ситуации в регионе, в том числе в Усть-Ишимском районе. Позавчера чиновники предупредили население Усть-Ишимского района Омской области об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в связи с подъемом уровня воды в реке Ишим в Тюменской области. Однако, как выяснил корреспондент РИА «Омск-Информ», пока жителям северного района бояться нечего. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской областирассказал о паводковой ситуации в регионе, в том числе в Усть-Ишимском районе.

— В настоящий момент на территории Усть-Ишимского района благоприятная обстановка. На реке Иртыш вчера начался ледоход. Река в русле, до критических отметок еще 4 с лишним метра. На Ишиме тоже ледоход, порядка 10 %. Есть незначительное повышение уровня воды, но не до критичиских отметок, — рассказал Рыбак.

Пока паводок в Усть-Ишиме объясняется талой водой, идущей с территории района.

Вторая волна

Вода из Тюмени ожидается в Омской области только к середине мая. Тогда начнется вторая волна паводка.

— По предварительным расчетам, во вторую волну есть небольшая угроза затопления населенных пунктов по течению реки Ишим в Усть-Ишимском районе. Но это предварительный прогноз. Сильно опираться на него не будем, ждем более детальный прогноз Обь-Иртышского УГМС к первым числам мая. Когда паводок будет в полной мере идти на территории Тюменской области, в Ишиме, тогда начальник УГМС Наталия Криворучко сделает более точные расчеты, — отметил Рыбак.

Исходя из предварительного прогноза чиновники Усть-Ишиского района ранее и предупредили местных жителей об опасности. Чтобы возможная эвакуация не стала неожиданностью, людям стоит подумать, куда можно переместить скотину, убрать ценные вещи. Однако, это совсем не значит, что вода обязательно затопит дома по крыши, скорее всего она зайдет только на участки.

— Вопросов об эвакуации еще не стоит. Но вместе с тем эти вопросы должны быть заранее проработаны, чтобы не было неожиданностей. Население предупредили, чтобы не получилось, как в Оренбурге, — рассказал Рыбак.

Представитель МЧС также отметил, что люди и так прекрасно знают, что живут в пойме Иртыша, на затопляемых территориях. По большому счету, там вообще не стоило строить дома.

Не только Усть-Ишим

Хотя прогноз по паводку только предварительный, уже ясно, что критичной ситуация в регионе не будет. Уровень воды будет подниматься постепенно, а не резко, потому что ледоход на Иртыше и Ишиме начался и не будет ситуации, когда Иртыш еще стоит, а вода из Тюмени уже пришла.

— Везде на реке идет ледоход, кроме Тарского и Тевризского районов, хотя в Таре подвижки небольшие уже есть. Может быть, от затопления жители пострадают при второй волне паводка ближе к 20-м числам, а то и ближе к концу мая, когда дойдут максимальные сбросы с казахстанской ГЭС. Но сейчас угрозы никакой нет, — рассказал Рыбак.

По предварительному прогнозу, Иртыш в Омской области очистится ото льда в течение недели и вода уйдет за Усть-Ишим. В Тобольске уже ледоход прошел, поэтому в низовьях ничего сдерживать его не должно. Вода может ненадолго подниматься из-за заторов, но быстро продавит их, и резко пойдет на спад.

Отметим, что при ледоходе угроза затопления в Омской области обычно есть только в поселке Затон, но, как сообщалось ранее , ситуация там начала улучшаться. Также вода может зайти на низменные участки в пойме реки Иртыш в Тарском районе, где расположены несколько улиц.