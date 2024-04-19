Омск-Информ
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·Политика

Сегодня рано утром глава региона сел в машину и поехал осматривать районы, пострадавшие от паводка.

Губернатор Виталий Хоценко отправился в районы области, пострадавшие от паводка. Он также намерен посетить территории, где сохраняется риск подтопления.

– Объеду несколько территорий области, пострадавших от паводка. Также посмотрим несколько населенных пунктов, где еще сохраняется угроза подтопления, – сообщил Хоценко.

Накануне стало известно о готовящейся эвакуации населения в Усть-Ишимском районе.

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·Политика

Сегодня рано утром глава региона сел в машину и поехал осматривать районы, пострадавшие от паводка.

Губернатор Виталий Хоценко отправился в районы области, пострадавшие от паводка. Он также намерен посетить территории, где сохраняется риск подтопления.

– Объеду несколько территорий области, пострадавших от паводка. Также посмотрим несколько населенных пунктов, где еще сохраняется угроза подтопления, – сообщил Хоценко.

Накануне стало известно о готовящейся эвакуации населения в Усть-Ишимском районе.

1897