Омск-Информ
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·Общество

Жителей Усть-Ишимского района предупредили о возможной эвакуации. Это связано с паводком.

На севере Омской области в Усть-Ишимском районе местное население предупредили об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Это связано с паводком в Тюменской области на реке Ишим.

– Органам управления и жителям близлежащих населенных пунктов и районов необходимо быть в режиме повышенной готовности, – сообщили в пресс-службе администрации района.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в первую очередь подтопления ждут на четырех улицах Усть-Ишима – Ишимской, Иртышской, Тухачевского и Советской.

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·Общество

Жителей Усть-Ишимского района предупредили о возможной эвакуации. Это связано с паводком.

На севере Омской области в Усть-Ишимском районе местное население предупредили об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Это связано с паводком в Тюменской области на реке Ишим.

– Органам управления и жителям близлежащих населенных пунктов и районов необходимо быть в режиме повышенной готовности, – сообщили в пресс-службе администрации района.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в первую очередь подтопления ждут на четырех улицах Усть-Ишима – Ишимской, Иртышской, Тухачевского и Советской.

2799