Подтопленным остается только один участок, а по дороге, ведущей к поселку, легковые машины могут не проехать.

Подтопленным остается только один участок, а по дороге, ведущей к поселку, легковые машины могут не проехать.

Максим Рыбак рассказал РИА «Омск-информ» о паводковой ситуации в поселке Затон в Черлакском районе. Напомним, во вторник, 16 апреля, оттуда Начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской областирассказал РИА «Омск-информ» о паводковой ситуации в поселке Затон в Черлакском районе. Напомним, во вторник, 16 апреля, оттуда эвакуировали шесть жителей из-за паводка. Однако вода уже пошла на спад.

– Сейчас в Затоне достаточно хорошая ситуация. Людей эвакуировали в связи с предполагаемой угрозой. Утром их вернули домой. В настоящий момент за сутки там уровень воды снизился на 37 см. Опасное явление 630 см, но в данный момент там 464 см. Вода не заходила в дома и уже ушла с дорог и с огородов. Один участок в низине остается частично затопленным, и дорога, которая идет к населенному пункту Затон по пойме Иртыша, не совсем проезжая для легкового транспорта. Но в самом населенном пункте затопленных дорог нет, – рассказал Максим Рыбак.

Он отметил, что такая ситуация происходит в Затоне каждый год. Сельчане знают, что живут на берегу Иртыша, что неминуемо вода зайдет к ним либо с полей, либо с реки.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения рассказал также о паводковой ситуации в других населенных пунктах Омской области. Подробнее об этом читайте завтра на нашем сайте.