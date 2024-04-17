Омск-Информ
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·Общество

Все обошлось, но сельчане пока все равно находятся у родственников и в пункте временного размещения.
Вчера сотрудники МЧС эвакуировали шестерых жителей поселка Затон в Усть-Ишимском районе. Причиной стала угроза затопления их домов.
– Пятеро отправились на спецтранспорте к своим родственникам в Нововаршавку, один пенсионер сейчас находится в пункте временного размещения. Вскоре все вернутся в свое жилье, – сообщили в МЧС.
Уровень воды в Иртыше возле поселка поднялся на 570 см и вчера был близок к максимальному. Однако сегодня уровень воды пошел на спад, так и не достигнув отметки неблагоприятного явления.
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·Общество

Все обошлось, но сельчане пока все равно находятся у родственников и в пункте временного размещения.
Вчера сотрудники МЧС эвакуировали шестерых жителей поселка Затон в Усть-Ишимском районе. Причиной стала угроза затопления их домов.
– Пятеро отправились на спецтранспорте к своим родственникам в Нововаршавку, один пенсионер сейчас находится в пункте временного размещения. Вскоре все вернутся в свое жилье, – сообщили в МЧС.
Уровень воды в Иртыше возле поселка поднялся на 570 см и вчера был близок к максимальному. Однако сегодня уровень воды пошел на спад, так и не достигнув отметки неблагоприятного явления.
1112