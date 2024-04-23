Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Уровень воды в реке Шиш достиг опасного явления «половодье». Подъем воды продолжается, ожидается подтопление домов.

На селе Омской области, в селе Васисс Тарского района, начинается паводок. Как сообщили в региональном МЧС, уровень воды в реке Шиш достиг опасного явления «половодье». По состоянию на 20 часов 23 апреля подъем воды продолжается.

– Ожидается подтопление домов и приусадебных участков, - предупредили в МЧС. – В связи с понижением температуры воздуха интенсивность роста уровня воды в ближайшие сутки будет снижена.

Об угрозе подтопления Васисса спасатели сообщали два дня назад. Прогноз оправдался.

·Происшествия

Уровень воды в реке Шиш достиг опасного явления «половодье». Подъем воды продолжается, ожидается подтопление домов.

На селе Омской области, в селе Васисс Тарского района, начинается паводок. Как сообщили в региональном МЧС, уровень воды в реке Шиш достиг опасного явления «половодье». По состоянию на 20 часов 23 апреля подъем воды продолжается.

– Ожидается подтопление домов и приусадебных участков, - предупредили в МЧС. – В связи с понижением температуры воздуха интенсивность роста уровня воды в ближайшие сутки будет снижена.

Об угрозе подтопления Васисса спасатели сообщали два дня назад. Прогноз оправдался.