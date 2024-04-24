Омск-Информ
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·Общество

Для помощи людям туда выехали спасатели, полицейские и чиновники.
В селе Васисс Тарского района ввели режим повышенной готовности. Как сообщает глава района Евгений Лысаков, туда направили группы администрации, МЧС, полиции и ДРСУ-5.
– К сожалению, сбылись неблагоприятные прогнозы Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С сегодняшнего дня подтоплено село Васисс. К данной ситуации жители были готовы. Для желающих подготовлен пункт временного размещения, – рассказал Лысаков.
Из-за паводка с сегодняшнего дня учеников школы села Михайловка, которое находится на другом берегу реки Шиш, перевели на дистанционное обучение.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера из-за поступления талых вод уровень воды в реке Шиш около села Васисс поднялся до 876 см и достиг критериев опасного явления «половодье» (867 см).
·Общество

Для помощи людям туда выехали спасатели, полицейские и чиновники.
В селе Васисс Тарского района ввели режим повышенной готовности. Как сообщает глава района Евгений Лысаков, туда направили группы администрации, МЧС, полиции и ДРСУ-5.
– К сожалению, сбылись неблагоприятные прогнозы Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С сегодняшнего дня подтоплено село Васисс. К данной ситуации жители были готовы. Для желающих подготовлен пункт временного размещения, – рассказал Лысаков.
Из-за паводка с сегодняшнего дня учеников школы села Михайловка, которое находится на другом берегу реки Шиш, перевели на дистанционное обучение.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера из-за поступления талых вод уровень воды в реке Шиш около села Васисс поднялся до 876 см и достиг критериев опасного явления «половодье» (867 см).