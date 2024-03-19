Омск-Информ
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·Общество

В прошлом году сотрудникам МЧС приходилось спасать даже коров.
В этом году сотрудники ГУ МЧС России по Омской области спасли 69 животных. За весь прошлый год число спасенных мелких животных составляет 4582, крупного рогатого скота – 521.
– При появлении постов о спасении животных, наши подписчики стали писать комментарии о том, что о таких добрых историях им хотелось бы читать чаще, – рассказали «Омск-информу» в МЧС.
Отметим, что в конце февраля в Троицком спасатели вытащили из горящего курятника 23 курицы. В деревне Грибановке Марьяновского района сотрудники МЧС спасли кошку Люсю, а в деревне Верхний Карбуш Омского района – французского бульдога Персика.
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·Общество

В прошлом году сотрудникам МЧС приходилось спасать даже коров.
В этом году сотрудники ГУ МЧС России по Омской области спасли 69 животных. За весь прошлый год число спасенных мелких животных составляет 4582, крупного рогатого скота – 521.
– При появлении постов о спасении животных, наши подписчики стали писать комментарии о том, что о таких добрых историях им хотелось бы читать чаще, – рассказали «Омск-информу» в МЧС.
Отметим, что в конце февраля в Троицком спасатели вытащили из горящего курятника 23 курицы. В деревне Грибановке Марьяновского района сотрудники МЧС спасли кошку Люсю, а в деревне Верхний Карбуш Омского района – французского бульдога Персика.
1562