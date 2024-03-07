Пожар произошел в частном доме в Марьяновском районе. Кошка от испугала забилась под кровать. К счастью, ее удалось спасти.

Пожар произошел в частном доме в Марьяновском районе. Кошка от испугала забилась под кровать. К счастью, ее удалось спасти.

В Омской области пожарные спасли кошку Люсю, которая чуть не пострадала от огня. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел вчера, 6 марта, в деревне Грибановке Марьяновского района. Загорелась одна из квартир частного дома. О происшествии сообщил сам хозяин около восьми часов вечера.

Самостоятельно из дома удалось выбраться шести людям, в том числе четырем детям. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на 20 кв. м.

– В составе звена газодымозащитников пожарный Александр Волобуев обнаружил в дальней комнате домашнего питомца. Кошка Люся ждала помощи, забившись под кровать, – добавили в ведомстве.

Когда спасатель передал детям пушистую любимицу, они очень радовались.