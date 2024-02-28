Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в двухэтажном курятнике в селе Троицком Омского района.
В селе Троицком Омского района произошел пожар – загорелся двухэтажный курятник. С возгоранием боролись 18 сотрудников регионального МЧС, было задействовано 4 единицы техники.
В результате пожара была повреждена крыша, перекрытие и второй этаж здания. В общей сложности огонь повредил 24 кв. м.
Пожарные сумели спасти 23 курицы. По предварительной информации, причиной происшествия стало замыкание проводки.
·Происшествия

Возгорание произошло в двухэтажном курятнике в селе Троицком Омского района.
В селе Троицком Омского района произошел пожар – загорелся двухэтажный курятник. С возгоранием боролись 18 сотрудников регионального МЧС, было задействовано 4 единицы техники.
В результате пожара была повреждена крыша, перекрытие и второй этаж здания. В общей сложности огонь повредил 24 кв. м.
Пожарные сумели спасти 23 курицы. По предварительной информации, причиной происшествия стало замыкание проводки.