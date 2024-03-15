Горел двухэтажный дом, а внутри него находился французский бульдог Персик. На помощь ему пришли пожарные.

Горел двухэтажный дом, а внутри него находился французский бульдог Персик. На помощь ему пришли пожарные.

Омские пожарные в очередной раз спасли от огня домашнее животное. Инцидент произошел вчера, 14 марта, в деревне Верхний Карбуш Омского района. Горел двухэтажный частный дом. Хозяевам удалось эвакуироваться самостоятельно, но внутри жилья остались кошка и собака.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, первым в задымленный дом зашел старший пожарный отдельного поста 31-й пожарно-спасательной части Артем Турбин. Он искал животных на ощупь и вскоре услышал тихое скуление. Это был французский бульдог, который забился в угол. Спасатель сразу же схватил пса и вынес его на свежий воздух. Кошке удалось самой выпрыгнуть в окно.

Выяснилось, что молодую собаку зовут Персик. Сегодня стало известно, что ей стало плохо и животное пришлось отвезти в ветеринарную клинику. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Всего на месте происшествия работали 27 человек личного состава, было задействовано шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 150 кв. м.