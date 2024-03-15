Омск-Информ
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·Происшествия

Горел двухэтажный дом, а внутри него находился французский бульдог Персик. На помощь ему пришли пожарные.

Омские пожарные в очередной раз спасли от огня домашнее животное. Инцидент произошел вчера, 14 марта, в деревне Верхний Карбуш Омского района. Горел двухэтажный частный дом. Хозяевам удалось эвакуироваться самостоятельно, но внутри жилья остались кошка и собака.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, первым в задымленный дом зашел старший пожарный отдельного поста 31-й пожарно-спасательной части Артем Турбин. Он искал животных на ощупь и вскоре услышал тихое скуление. Это был французский бульдог, который забился в угол. Спасатель сразу же схватил пса и вынес его на свежий воздух. Кошке удалось самой выпрыгнуть в окно.

Выяснилось, что молодую собаку зовут Персик. Сегодня стало известно, что ей стало плохо и животное пришлось отвезти в ветеринарную клинику. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Всего на месте происшествия работали 27 человек личного состава, было задействовано шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 150 кв. м.

·Происшествия

Горел двухэтажный дом, а внутри него находился французский бульдог Персик. На помощь ему пришли пожарные.

Омские пожарные в очередной раз спасли от огня домашнее животное. Инцидент произошел вчера, 14 марта, в деревне Верхний Карбуш Омского района. Горел двухэтажный частный дом. Хозяевам удалось эвакуироваться самостоятельно, но внутри жилья остались кошка и собака.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, первым в задымленный дом зашел старший пожарный отдельного поста 31-й пожарно-спасательной части Артем Турбин. Он искал животных на ощупь и вскоре услышал тихое скуление. Это был французский бульдог, который забился в угол. Спасатель сразу же схватил пса и вынес его на свежий воздух. Кошке удалось самой выпрыгнуть в окно.

Выяснилось, что молодую собаку зовут Персик. Сегодня стало известно, что ей стало плохо и животное пришлось отвезти в ветеринарную клинику. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Всего на месте происшествия работали 27 человек личного состава, было задействовано шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 150 кв. м.